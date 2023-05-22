Он отметил, что это новый рекорд для акции. Так, концерты в Большом зале Филармонии слушали более 11 тыс. зрителей, Артиллерийский музей посетили 8,6 тыс. человек, а Музей железных дорог России — 8,1 тыс.

"По традиции одними из самых популярных стали мероприятия в саду Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, там побывали 7,7 тысяч человек, в Капелле более 6 тысяч, а в Военно-морском музее — более 4 тысяч посетителей", — отмечает Пиотровский.

В прошлом году участниками стали 105 музеев и различных учреждений. Их посетили 30 тысяч человек.