"Обнаружить древнее захоронение помогли местные жители. Они сообщили в музей о том, что в районе села Ленино найдено скопление человеческих костей и костей лошади. Археологи обследовали разрушенное погребение эпохи средневековья (предположительно, огузо-печенежского типа)", — говорится в пресс-релизе.

На дне могильной ямы с деревянным перекрытием находился скелет мужчины в вытянутом положении на спине головой на северо-восток.

Среди погребального инвентаря были найдены кольцевидная серьга, резная костяная накладка и бронзовое литое зеркало в шерстяном чехле. Все предметы переданы в музей.

Скелет передадут для изучения антропологам, которые дадут более детальную информацию о возрасте человека, его болезнях и генетических особенностях.