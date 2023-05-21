"Приступаем ко второму этапу благоустройства: закончим обновление набережной и организуем комфортное общественное пространство на территории вокзала. Основные работы планируем завершить к сентябрю", — написал в воскресенье Собянин в своем телеграм-канале.

В рамках работ будут установлены ограждения и дополнительные современные фонари, установлено больше 30 информационных стел, оборудование для информирования пассажиров и посетителей о прибытии и отправлении судов, также пройдут работы по озеленению территории.

"Протяжённость обновлённой набережной будет 500 м. Организуем там пять причальных зон для судов разного класса — прогулочных и круизных. Для посадки пассажиров установим ещё три павильона", — добавил мэр.

Южный речной вокзал открылся после реконструкции в апреле.