"Я объявляю бойкот авиакомпании Airzena (Georgian Airways)", — заявила Зурабишвили в субботу на брифинге и призвала граждан присодиниться к бойкоту.

По ее утверждению, авиакомпанию интересует только обогащение, и сейчас она "хочет использовать эту новую реальность, которая неприемлема для очень большой части нашего населения".

"Я буду воздерживаться от использования борта до тех пор, пока он будет в руках этой авиакомпании", — сказала президент.

Также Зурабишвили потребовала, чтобы власти воспользовались санкционными списками США и Евросоюза и не впускали в страну россиян из этих списков.

"Руководствоваться этими списками на всех границах, чтобы никто не въехал, кто под санкциями", — сказала президент.