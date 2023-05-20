"Россия исторически является одной из основных четырех стран, граждане которой посещают Кубу. В разгар пандемии Россия заняла первое место по количеству направляемых туристов. Максимальное количество составило 178 тысяч туристов в год. Мы хотели бы перейти за барьер в 200 тысяч туристов, а в дальнейшем достигнуть полмиллиона туристов в год", — сказал он на двусторонней встрече по вопросам взаимодействия в области туризма с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко.

На встрече обсудили меры по увеличению турпотока, стимулированию инвестиционной активности и вопросы подготовки кадров для туротрасли. Чернышенко отметил, что взаимный безвизовый режим (до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней), налаженное регулярное прямое авиасообщение, а также дружественные отношения между нашими народами могут стать прочной основой для дальнейшего сотрудничества.

"Совместными усилиями мы сможем создать необходимые условия для роста взаимного турпотока между нашими странами и уже в текущем году достичь допандемийных показателей. Принято решение о возобновлении регулярных полетов из Москвы на Кубу. Российские туроператоры наращивают прямое чартерное авиасообщение – с июня запустится 4 рейса в неделю в Варадеро, а также 2 рейса каждые 10 дней в Кайо Коко", — сказал он.

Вице-премьер считает, что по итогам 2023 года турпоток на Кубу может достичь 150 тыс. человек.

"Мы поддерживаем стремление министра туризма Кубы в его цели довести туристический поток из России до 500 тысяч туристов в год, тем самым Россия могла бы выйти на первое место по турпотоку на Кубу, обогнав наиболее развитое направление Канаду", — добавил Чернышенко.

Он также попросил власти Кубы рассмотреть оказать содействие в установлении прямых контактов между заинтересованными инвесторами в сфере туризма. По его словам, российские компании прорабатывают инвестиционные проекты на территории Кубы: в частности, строительство гостиничных комплексов, а также модернизацию и управление существующей инфраструктурой. С учётом ожидаемого роста пассажиропотока на Кубу российская сторона также заинтересована в строительстве авиатерминала или получении существующего в управления для обслуживания российских туристов.

По итогам двусторонней встречи между Россией и Кубой был подписан ряд соглашений, направленных на развитие туризма.



Ранее Чернышенко заявил, что регулярное авиасообщение с Кубой возобновится с 1 июля. Рейсы из Москвы в Гавану будет осуществлять авиакомпания "Россия", на первом этапе дважды в неделю.