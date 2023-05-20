"Мы рассматриваем Кубу в числе стратегически важных направлений. Учитывая ограничения, введенные в отношении России рядом стран, география путешествий массовых туристов существенно сократилась и Куба на сегодняшний день является единственной страной Карибского бассейна, куда можно прилететь из России прямым рейсом. Кроме того, я хочу отметить кубинский колорит, возможности не только для пляжного отдыха, а также для экскурсионных поездок, знакомства с историко-культурным наследием", — сказал он на двусторонней встрече по развитию взаимодействия в сфере туризма в рамках заседания межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.



Рубцов подчеркнул, что договоренности, достигнутые в ходе визита российской делегации на Кубу, позволили решить многие проблемы, мешающие росту турпотока. Это возможность увеличения количества рейсов, оплаты услуг российскими туристами на Кубе в рублях, а также картами "Мир".



"Но есть ряд вопросов, которые требуют дополнительной проработки. Среди них – закрытие воздушного пространства отдельных стран для российских самолетов. Это вызывает необходимость облета закрытых территорий, что, в свою очередь, приводит к увеличению полетного времени и стоимости авиабилетов. Стоимость одного кресла в самолете увеличилась на 30% по сравнению с прошлым годом – с $750 в 2021-2022 годах до $950 в 2023", — сказал эксперт.



Рубцов заметил, что высокие цены на авиабилеты являются основным сдерживающим фактором для туристов при покупке тура и предложил рассмотреть возможность субсидирования рейсов между странами, чтобы оптимизировать стоимость перевозки.



Также гендиректор FUN&SUN обратил внимание участников заседание на риски штрафов при невозможности вывоза туристов, подлежащих депортации, в случае подозрения в намерении незаконного пересечения границы США (в случае невозможности посадить туристов на обратный рейс туроператор платит штраф в 50 тысяч евро).



"Если в случае Турции, куда летает большое количество авиарейсов, данный механизм работает нормально и не создает существенных дополнительных затрат для туроператоров, то по Кубе, где небольшой объем авиаперевозки, это создает значительные дополнительные риски и финансовые затраты для туроператоров", — сказал он.



Рубцов также призвал активизировать продвижение Кубы как туристического направления на российском рынке, в том числе провести рекламные кампании в СМИ и на телевидении. Это позволит сформировать спрос на Кубу и облегчит туроператорам загрузку рейсов. Кроме того, по мнению эксперта необходима государственная поддержка туроператоров, реализующих туристические программы.



По итогам заседания межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, прошедшего в Гаване на этой неделе, был принят ряд решений, способствующих росту российского туризма на Кубу. Так, с 1 июля возобновляется регулярное авиасообщение между РФ и Кубой. Кроме того, в ближайшее время туристы получат возможность расплачиваться на отдыхе картами "Мир". Власти острова рассчитывают, что российский турпоток в результате превысит 200 тыс. человек.