«Уже в этом году Кубу посетило 38 тыс. человек, это на 4% больше, чем годом ранее. Восстановление большего объема авиационной перевозки – хорошая новость для турбизнеса, так как позволит увеличить количество путешественников, сделать это направление более доступным. Это также поможет расширить ассортимент направлений. С учетом того, что не все страны доступны россиянам для отдыха, наличие прямой регулярной перевозки на Кубу будет стимулировать рост турпотока на остров», — заметил эксперт.

Он напомнил, что прямые рейсы на Кубу сейчас выполняются, но из-за закрытия некоторыми странами неба для российских авиакомпаний время полетов увеличено.

«У нас есть сейчас прямое авиасообщение с Кубой, туристические рейсы выполняются в Варадеро и Кайо-Коко, четыре федеральных туроператора используют эту полетную программу. Флот дальнемагистральных самолетов у перевозчиков, конечно, есть. Мы летаем и в Таиланд, и на Мальдивы, и в другие страны. Здесь важен сам маршрут, по которому будут летать самолеты. Сейчас, с учетом облета через север, рейсы длятся 14 часов вместо прежних 11», — сказал он.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в пятницу сообщил, что регулярное авиасообщение между Россией и Кубой возобновится 1 июля. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Россия» два раза в неделю. По прогнозу чиновника, турпоток на Кубу благодаря этому может вырасти до 150 тыс. человек в год.

По данным РСТ, в 2022 году турпоток из России на Кубу составил 55 тыс. человек. В 2021 году Россия была лидером по числу туристов на Кубе – на острове побывало 175 тыс. россиян. В 2022 году турпоток снизился до 55 тыс.