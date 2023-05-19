В ночь с пятницы на субботу, в 01.10 мск, Дворцовый мост разведут под произведения Сергея Рахманинова к 150-летию со дня рождения композитора.

Открытие нового сезона приурочено к проведению Санкт-Петербургского международного книжного салона и будет сопровождаться тематической литературной лазерной проекцией на разведенное полотно Дворцового моста.

Представление "Поющие мосты" проводится с 2016 года. Всё лето каждую неделю в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье Дворцовый мост будет разводиться под классическую музыку. Самые известные и любимые музыкальные произведения будут звучать над Невой с 01.00 до 01.40 по выходным до октября.

В 2023 году шоу отражает самые знаковые события года: 320-летие Петербурга, Год педагога и наставника, 200-летие со дня рождения драматурга Александра Островского.