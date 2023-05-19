Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, в этом году он будет посвящен 300-летию первого показа резиденции императором Петром I иностранным послам.

В основе театрализованного представления лежит идея о том, что посетитель, гуляя по Петергофу, может узнать о величии, богатстве, искусстве и науке страны, стоит только научиться правильно "читать" эту информацию. Зрители смогут узнать об аллегорических значениях статуй и фонтанов Нижнего парка, чем отличается Петергоф от Версаля и какие картины предпочитал показывать своим гостям Петр I.

В празднике примут участие солисты Мариинского и других музыкальных театров Петербурга, петербургские артисты, танцоры и музыканты, а также студенты Государственного института культуры и волонтеры. Общее количество участников праздника — 200 человек.

Впервые на весеннем празднике фонтанов будут размещены два дополнительных экрана для онлайн-трансляции на главной сцене, установленной в центре Большого каскада. По традиции праздник завершится пуском фонтанов и пиротехническими залпами над Большим Петергофским дворцом.