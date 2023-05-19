«Авиарейсов между Россией и Ираном сейчас вполне достаточно для развития туризма, и именно визы остаются существенным сдерживающим фактором. С любым упрощением визового режима всегда происходит рост потоков. Когда вводится безвизовый режим, увеличение обычно составляет не менее 30%. Мы рассчитываем также на безвизовые групповые поездки между Россией и Ираном для развития двусторонних отношений. Въездной туризм больше двух других видов пострадал от пандемии и ограничения воздушного сообщения, а рынок Ирана очень важен для российского въездного туризма, так как иранцы – активные путешественники: например, в Турции они входят в топ-5 по въезду», — сказал он.

Как отметили в РСТ, иранские туристы и сейчас проявляют интерес к России. «Но их очень немного – это индивидуалы или небольшие группы. Введение электронных виз стало бы хорошим стимулом для роста турпотока. И большой поддержкой для въездных туроператоров, которые уже четыре года работают в условиях серьезных ограничений», — считает член правления союза, гендиректор компании «Тари-Тур» Марина Левченко.

Руководитель компании «Свой ТС», глава комитета РСТ по международному сотрудничеству Сергей Войтович также уверен, что введение электронных виз облегчит и увеличит въезд иранских туристов в Россию. «Правда, остается непонятным вопрос оплаты визы: в какой валюте это будут делать иранцы. Кроме того, обоим государствам стоит более конструктивно подойти к авиаперевозке между нашими странами. Сейчас ее достаточно, но если решено наращивать потоки, то и авиаперевозку надо расширять», — считает эксперт.

Как сообщил в пятницу замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков, Россия рассчитывает до конца июня запустить электронную визу для туристов из Ирана, так как он входит в перечень приоритетных стран, которым такая виза доступна. Летом должно также заработать соглашение между РФ и Ираном о безвизовых групповых поездках, заключенное в 2021 году.