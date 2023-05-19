"Транспортная интеграция" должна провести анализ существующей автотранспортной доступности туристских объектов Ленинградской области, существующих предложений в гостиницах, хостелах и других коллективных средствах размещения вблизи туробъектов региона. Кроме того, компания должна подготовить предложения по развитию автотуризма и, собственно, концепцию и методические рекомендации по созданию условий для развития автотуризма и небольших гостиниц на территории Ленобласти.
Результаты своей работы "Транспортная интеграция" должна представить заказчику в августе 2023 года.
Как сообщалось, в 2022 году Ленинградскую область посетило свыше 6 млн туристов — на 23% больше, чем годом ранее.
ООО "Транспортная интеграция", как говорится на сайте компании, специализируется на разработке стратегических и программных документов транспортного планирования, определяющих перспективные направления развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
В частности, "Транспортная интеграция" разработала план управления перевозками в рамках Чемпионата мира по футболу — 2018 в Екатеринбурге, стратегию развития транспортной системы Петербурга и Ленобласти на период до 2030 года.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 60% уставного капитала ООО "Транспортная интеграция" принадлежит Светланой Воронцовой, еще 40% УК — генеральному директору компании Алексею Воронцову.