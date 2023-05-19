Заказчиком разработки концепции, как говорится на сайте госзакупок, выступил комитет по культуре и туризму Ленобласти. Начальная цена контракта составляла 1,26 млн рублей. Всего на конкурс поступило три заявки. ООО "Транспортная интеграция" предложило выполнить работы за 980 тыс. рублей, заявка признана соответствующей требованиям конкурса. Контракт на выполнение работ уже заключен.

"Транспортная интеграция" должна провести анализ существующей автотранспортной доступности туристских объектов Ленинградской области, существующих предложений в гостиницах, хостелах и других коллективных средствах размещения вблизи туробъектов региона. Кроме того, компания должна подготовить предложения по развитию автотуризма и, собственно, концепцию и методические рекомендации по созданию условий для развития автотуризма и небольших гостиниц на территории Ленобласти.

Результаты своей работы "Транспортная интеграция" должна представить заказчику в августе 2023 года.

Как сообщалось, в 2022 году Ленинградскую область посетило свыше 6 млн туристов — на 23% больше, чем годом ранее.

ООО "Транспортная интеграция", как говорится на сайте компании, специализируется на разработке стратегических и программных документов транспортного планирования, определяющих перспективные направления развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

В частности, "Транспортная интеграция" разработала план управления перевозками в рамках Чемпионата мира по футболу — 2018 в Екатеринбурге, стратегию развития транспортной системы Петербурга и Ленобласти на период до 2030 года.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 60% уставного капитала ООО "Транспортная интеграция" принадлежит Светланой Воронцовой, еще 40% УК — генеральному директору компании Алексею Воронцову.