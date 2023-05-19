«Сегодня страны исламского мира и, в частности, Ближнего Востока являются одними из ключевых партнеров России в сфере туризма. При этом вопрос повышения востребованности российского направления для туристов из стран Ближнего Востока важно активно прорабатывать как на государственном уровне, так и со стороны турбизнеса», — сказал он в ходе выступления на круглом столе «Россия – Ближний восток: клиентский путь и создание нового туристического продукта» в рамках деловой программы международного экономического форума «Россия – Исламский мир» в Казани.

Вахруков подчеркнул, что для развития въездного туризма в Россию важно раскрывать потенциал новых направлений, таких, как Катар, Иордания, Саудовская Аравия и Иран.

Как отметил замминистра, с точки зрения въездного туризма Ближний Восток является одним из перспективных рынков для увеличения экспорта российских туристических услуг. По итогам прошлого года более 1,4 млн россиян посетили страны Ближнего Востока и более 66 тыс. граждан стран Ближнего Востока побывали в России.

Председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов отметил, что для Москвы ближневосточный регион – один из самых емких и перспективных туристических рынков.

«Для многих иностранных туристов Москва является первым городом, с которого начинается их путешествие в нашу страну. Поэтому для нас важно изучать потребности ближневосточных туристов, помогать туристической отрасли создавать востребованные продукты и делать пребывание гостей в городе максимально комфортным. Инфраструктура города готова к приему гостей из исламских стран. Уже на сегодняшний день более 50 гостиниц в столице развивают стандарты халяль-услуг», – подчеркнул Евгений Козлов.

Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев отметил, что взаимодействие с исламским миром, выстраивание экономических и туристических связей является очень актуальным для России.

«Сегодня на территории России вливаются большие инвестиции в развитие туристической инфраструктуры. Безусловно, нам интересно, чтобы иностранные инвесторы, в том числе из Ближнего Востока, рассматривали Россию не только как место, куда можно приехать, чтобы познакомиться с культурой, историей и получить массу положительных впечатлений, но и как место, где можно вкладывать деньги», — сказал депутат.

В круглом столе приняли участие эксперты туриндустрии из России, стран СНГ и Ближнего Востока, которые обсудили наиболее востребованные среди россиян туристические направления стран Ближнего Востока и интересные направления российского туризма для гостей из стран Ближнего Востока.