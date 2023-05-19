Современный пляж будет обустроен в соответствии с требованиями национального стандарта РФ. Здесь появится комфортная зона отдыха с лежаками.

Кроме того, отдыхающие смогут совершать водные прогулки на катамаранах, которые также закупили на средства гранта.

Для желающих освежиться построен безопасный и удобный бассейн.

Также проектом предусмотрено создание модульных некапитальных средств размещения, объектов кемпинг-размещения, кемпстоянок, где будут размещены кемпинговые палатки.

На реализацию проектов в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" были получены гранты в размере 10 млн, 3 млн и 4,65 млн рублей. Размер софинансирования составил соответственно 4,2 млн, 1,26 млн и 1,95 млн рублей.