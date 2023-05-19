"Пожарные расчеты сначала локализовали, а теперь и ликвидировали открытое горение помещений и внешнего контура отеля. В настоящее время идет проливка места пожара, общая площадь которого составила примерно 300 кв. метров", — сказали в пресс-службе.

Официально пожар будет потушен через несколько часов, в течение которых расчеты будут находиться на месте и контролировать процесс, добавили в ведомстве.

Днем в пятницу пожар возник в восьмиэтажном отеле Marton Palacе. Пожару был присвоен высший ранг. Все сотрудники и постоялицы были эвакуированы. Пострадавших нет.