"Ранее мы рекомендовали курянам не использовать беспилотники в бытовых целях, однако из-за непрекращающихся провокаций с сопредельной территории на последнем заседании оперативного штаба принято решение о запрете на использование беспилотников", — написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Он отметил, что запрет будет действовать до момента снятия среднего уровня реагирования, который в настоящее время действует на территории области.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.