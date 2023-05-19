В пресс-службе администрации Пятигорска агентству уточнили, что акция пройдет еще в двух музеях города. Так, в музейно-выставочном комплексе "Россия — моя история" можно будет встретиться с авиационным спасателем или создать куклу из природных материалов. А в музее-заповеднике М.Ю.Лермонтова пройдет театрализованная экскурсия "В гостях у господ Умановых" и моноспектакль театра на песке "По небу полуночи ангел летел...".
Ессентукский историко-краеведческий музей имени Шпаковского представит концерт фортепианной музыки, сообщается в телеграм-канале учреждения.
Свою программу подготовил также Кисловодский историко-краеведческий музей "Крепость". Его посетителей ждут концерт, экскурсия-презентация "Педагог и музыкант Василий Сафонов" и рассказ-презентация "Радости и горести Анны Васильевны Сафоновой", сообщается в телеграм-канале музея.
Также запланирована виртуальная экскурсия-променад "По сафоновским местам Кисловодска".