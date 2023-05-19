Фестиваль начнется в 00:00 на Стрелке Васильевского острова одновременно с разводкой Дворцового моста. Затем зрителям в течение часа каждые 10 минут будут представлены огненные выступления команд из Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Китая, Турции и Таджикистана.

Между выступлениями команд пиротехников на Стрелке Васильевского острова состоится световое шоу.

Объемные гравюры появятся фоне всего архитектурного ансамбля, включая Ростральные колонны. Некоторые из световых картин будут написаны в режиме реального времени, говорится в сообщении.

Завершит фестиваль пиротехническое представление с участием всех команд.

Отмечается, что наблюдать фейерверки можно будет с Дворцовой набережной и Стрелки Васильевского острова.

Голосование за лучший пиротехнический спектакль пройдет 28 мая на странице портала Visit Petersburg "ВКонтакте". Итоги будут подведены 29 мая в 12:00.

Фестиваль также приурочено к избранию Петербурга культурной столицей стран СНГ в 2023 году.