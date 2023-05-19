Между выступлениями команд пиротехников на Стрелке Васильевского острова состоится световое шоу.
Объемные гравюры появятся фоне всего архитектурного ансамбля, включая Ростральные колонны. Некоторые из световых картин будут написаны в режиме реального времени, говорится в сообщении.
Завершит фестиваль пиротехническое представление с участием всех команд.
Отмечается, что наблюдать фейерверки можно будет с Дворцовой набережной и Стрелки Васильевского острова.
Голосование за лучший пиротехнический спектакль пройдет 28 мая на странице портала Visit Petersburg "ВКонтакте". Итоги будут подведены 29 мая в 12:00.
Фестиваль также приурочено к избранию Петербурга культурной столицей стран СНГ в 2023 году.