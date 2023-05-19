"В пятницу 19 мая самка серого балтийского тюленя отправилась на постоянное место жительства в Московский зоопарк. Самку тюленя доставят самолетом", — говорится в сообщении.

"Первый месяц она проведет в карантине. Сотрудникам Московского зоопарка предстоит научить ее брать рыбу из рук человека и определить, насколько мирно животное способно сосуществовать в коллективе, прежде чем определить ее новое место жительства", — отмечает пресс-служба.

В зоопарке Калининграда тюлень появился весной 2022 года. Его нашли на пляже в Светлогорске. На тот момент животному был примерно месяц, оно весило около 11 кг, было сильно истощено и обезвожено. Сотрудники зоопарка на основании разрешения регионального Росприроднадзора забрали животное для реабилитации. В это же время к специалистам поступили еще три тюленя из дикой природы.

За время реабилитации самка плохо набирала вес и из-за инфекции потеряла несколько зубов. Специалисты пришли к выводу, что в таком состоянии она не способна самостоятельно выжить в природе, так как не сможет охотиться — хватать и удерживать добычу. Кроме того, это животное привыкло к человеку больше, чем трое его собратьев, которых по достижении достаточного для жизни в природе веса с разрешения Росприроднадзора вернули в естественную среду обитания — Балтийское море.

Оставшуюся самку тюленя решили передать в Москву, так как в Калининградском зоопарке уже содержится пара взрослых балтийских тюленей, один из которых — самец Кайюс — стал бы угрозой для нового животного в силу неуживчивого характера.

В прошлом году в Московском зоопарке открылся современный комплекс для содержания ластоногих животных.