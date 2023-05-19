Соответствующее постановление подписано губернатором региона Игорем Руденей.

"Запрет введен на территории региона с целью усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности", — отметили в пресс-службе.

Лица, планирующие использовать беспилотные воздушные аппараты, обязаны направить соответствующие документы об использовании БВС воздушного пространства в Московский региональный центр Единой системы организации воздушного движения РФ за трое суток до предполагаемого полета. По результатам рассмотрения будет выдан отказ или разрешение.

"Для нарушителей воздушного пространства будь то граждане, должностные или юридические лица, предусмотрена административная ответственность, в ряде случаев — уголовная", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что антитеррористическая комиссия в Тверской области разработала алгоритм действий для жителей региона при обнаружении в воздушном пространстве беспилотного судна.

"Также разработан алгоритм действий персонала организаций и предприятий при обнаружении рядом с данными объектами беспилотного воздушного судна — нужно незамедлительно информировать об этом правоохранительные органы", — подчеркивается в сообщении.

Ранее запрет на использование без соответствующего разрешения беспилотных воздушных судов на территории региона был установлен до 15 мая 2023 года.