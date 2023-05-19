Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе СвЖД, работы по реконструкции планируется завершить к июлю, объект будет использоваться для проведения корпоративного чемпионата профмастерства.

"СвЖД планирует со временем организовать в отреставрированном депо музейное общественное пространство. В историко-производственной зоне разместить техническую часть экспозиции: показать историю развития железнодорожного транспорта, образцы подвижного состава и специальной железнодорожной техники. Многофункциональная площадка музея будет включать также конференц-зал, учебные классы, кафе", — говорится в пресс-релизе.

Предполагается, что в депо будут проходить общественные и туристические мероприятия, промышленные выставки, профориентационные занятия. Уточняется, что само здание и подвижной состав могут быть использованы для проведения съемок, исторических реконструкций, фотосессий и театральных событий.

Объект построен в начале 20 века, его перестали использовать после 2012 года после отказа от старых электровозов. В настоящий момент на территории предприятия располагается производственный участок конструкторско-технологического бюро Свердловской железной дороги.

Свердловская железная дорога действует на территориях Пермского края, Свердловской и Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО.