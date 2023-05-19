Работы на участке с 38-го по 58-й км автодороги "Лена" в Тындинском районе начаты в 2020-м году. В ходе строительства протяженность отрезка уменьшится с 20 до 18 км за счет строительства обхода северного поселка Соловьевск.

"По контракту ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2024 год, однако работы идут с опережением календарного графика, поэтому планируем завершить реконструкцию уже в этом году", — приводятся в сообщении слова директора ФКУ ДСД "Дальний Восток" (структура Росавтодора) Сергея Петраева.

На объекте завершаются земляные работы: перевезено 1,4 млн кубометров грунта, что составляет почти 100% от предусмотренного объема. Ведется возведение мостов, на отдельных участках трассы рабочие приступили к устройству слоев дорожной одежды.

Проект предусматривает укрепительные работы на 24 водопропускных трубах, а также строительство трех новых мостов и реконструкцию одного действующего. Общая длина всех искусственных сооружений составит около 975 погонных метров.

После окончания работ участок будет переведен из IV в III категорию с асфальтобетонным покрытием и двумя полосами движения. Для удобства водителей на 43-м км дороги оборудуют площадку отдыха. В целях повышения уровня безопасности движения на объекте установят около 20 км металлического барьерного ограждения.

Как сообщалось, в ходе реконструкции участка "Лены" (Невер — Якутск) было решено "вывести" федеральную дорогу из амурского Соловьевска, который вынужден принимать весь транспортный поток трассы на данном участке. Проектом предусмотрено спрямление дороги, начиная с 38-го километра.

Реконструкция автодороги Невер — Якутск с доведением ее до параметров III категории началась в 2005 году. На данный момент после строительства и реконструкции в эксплуатацию введено более 425 километров этой трассы с устройством асфальтобетонного покрытия.

А-360, пролегающая по территориям Амурской области и Якутии, — единственная дорога, обеспечивает транспортное сообщение между северными территориями Дальнего Востока и общей сетью автомобильных дорог России.