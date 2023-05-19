Как сообщают организаторы, афишу форума составили 25 концертов, центральной фигурой которых стал Иоганн Себастьян Бах: его произведения, созданные для органа, а также для разных ансамблей с участием органа, представлены в значительной части фестивальных программ. Традиционно слушателей ждет и целый ряд оригинальных вечеров, в которых зазвучит музыка шести веков — от сочинений композиторов итальянского Ренессанса, немецких барочных шедевров до саундтреков к голливудским блокбастерам и произведений современных авторов.

Участниками "Органных вечеров в Кусково" станут известные представители современного органного исполнительского искусства, в том числе выдающийся интерпретатор произведений Баха Алексей Шмитов и российско-латвийская исполнительница Евгения Лисицына, сыгравшая в Домском соборе Риги все органные произведения композитора.

Среди них — главный органист и хранитель органа Московского концертного зала "Зарядье" Лада Лабзина; главный органист санкт-петербургского кафедрального собора Святой Марии Марина Вяйзя; солист барочной капеллы "Золотой век", обладатель международных наград Алексей Шевченко; лауреат и дипломант десяти международных конкурсов, солист Свердловской государственной академической филармонии Тарас Багинец.