Участниками "Органных вечеров в Кусково" станут известные представители современного органного исполнительского искусства, в том числе выдающийся интерпретатор произведений Баха Алексей Шмитов и российско-латвийская исполнительница Евгения Лисицына, сыгравшая в Домском соборе Риги все органные произведения композитора.
Среди них — главный органист и хранитель органа Московского концертного зала "Зарядье" Лада Лабзина; главный органист санкт-петербургского кафедрального собора Святой Марии Марина Вяйзя; солист барочной капеллы "Золотой век", обладатель международных наград Алексей Шевченко; лауреат и дипломант десяти международных конкурсов, солист Свердловской государственной академической филармонии Тарас Багинец.