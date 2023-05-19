"Летний отдых организуем в этом году для более чем 250 тысяч ставропольских ребят, среди них дети участников СВО. Примем к себе на отдых ребят из Донбасса и Белгородской области", — написал Владимиров в своем телеграм-канале в пятницу.

По его словам, подготовка к сезону детского отдыха в регионе завершается.

"Всего в каникулы в крае будут работать 645 лагерей, большинство из них уже готовы открыться. В шести завершают ремонт. Обучили педагогов, вожатых, которые проведут лето с ребятами", — отметил губернатор.

В части безопасности он поручил обеспечить в местах, где дети находятся круглосуточно, охрану зданий 24 часа в сутки. В загородных лагерях, в которых есть бассейны и водоемы рядом, должны быть профессиональные инструкторы по плаванию.