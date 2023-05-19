В Эрмитаже в пространстве Главного штаба с 18:00 до 22:30 гостей ждут хореографические и музыкальные выступления, игры и мастер-классы для всех возрастов, краткое знакомство с проектом "Чудесный источник" и посещение чердака Главного штаба. Одним из центральных событий станет открытая дискуссия "Архитектура в кадре".

В Музее Достоевского расскажут о жизненных выборах писателя, повлиявших на его романы, а в Музее политической истории России — о педагогическом опыте Владимира Маяковского. Музей петербургского авангарда призывает продолжить эксперименты футуристов, а Библиотека "Лиговская" — дадаистов. Центральный музей связи имени А. С. Попова посвятит программу опыту шифрования и дешифровки информации.

В Музее железных дорог России создадут игровые пространства, где можно будет приобрести опыт железнодорожных профессий, а в Музее Академии художеств расскажут об опыте подготовки выставок и покажут закулисье экспозиционной работы.

Краеведческий музей Ломоносова представит экскурсию "Плачевный опыт" об ошибках и неудачах, связанных с историей Ораниенбаума. В Артиллерийском музее проведут экскурсии об экспериментах оружейников разных веков, а в Музее истории подводных сил России имени Маринеско можно будет узнать об инженерном опыте, приобретенном во время эксплуатации первых атомных подлодок.

Несколько музеев посвятили программы отношениям знаменитых учеников и учителей: так, в Музее печати можно будет узнать о композиторах Антоне Рубинштейне и Петре Чайковском, в Музее-квартире Исаака Бродского — о диалоге художника с Ильей Репиным.

В "Ночи музеев" также примут участие Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Центральный Военно-морской музей (ЦВММ), Российский этнографический музей, Музей театрального и музыкального искусства и другие. ГМЗ "Царское село" откроет "Придворный экипаж", Русский музей — Строгановский дворец, ГМЗ "Петергоф" — Музей "Дворцовая телеграфная станция".

Впервые в "Ночь музеев" будут принимать посетителей в залах Российской национальной библиотеки на площади Островского, Особняке Мясникова, Музее спорта, Музее Оранэлы (история юго-западной окраины Санкт-Петербурга), Музее "Анна Ахматова. Серебряный век", в Малом зале Петербургской филармонии. Всего к проекту в этом году присоединились 13 новых участников.

Центральный Военно-морской музей представит широкой публике интерактивно-музыкальную программу "Проба пера". Изюминкой данной программы в основном здании музея на площади Труда станет выставка "Революционный держите стяг...", на которой будут экспонироваться шефские знамена периода 1917-1925 годов.

В этом году мероприятия "Ночи музеев" пройдут в филиалах Центрального Военно-морского музея имени императора Петра Великого — "Подводная лодка Д-2 "Народоволец" представит программу "От потаенного судна до атомного флота", включающую мастер-классы, квесты, выставочные проекты "Ленинград 1941-1945" и картины Галереи молодых художников, а также другие интерактивно-музыкальные программы.

Итальянский дворец (филиал ЦВММ "Кронштадтская крепость") предлагает большую музыкальную программу, которая будет разделена на сеансы, стартующие в 18:50, 19:50 и 20:50. Кроме того, в Морском соборе состоится концерт "Соборная светомузыка" в 20:30 и в 21:15.

Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" проведет заключительный концерт хорового цикла "Русскому гению". Концертный хор Санкт-Петербурга и дирижер Андрей Охлобыстин посвящают свое выступление Петру Чайковскому.