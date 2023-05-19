"Мы с оптимизмом смотрим в будущее. В прошлом году мы открыли в России три ресторана. В этом году мы планируем запустить еще десять ресторанов на фуд-кортах торговых центров. В приоритете у нас Москва, но мы рассматриваем и другие города страны", — сказал Хохлунов в рамках международной выставки недвижимости, ритейла, электронной коммерции и логистики MALLPIC.

По его словам, на ближайшие годы в планах компании открытие порядка десяти ресторанов ежегодно. Он напомнил, что в настоящее время в России работает 26 ресторанов Gagawa — в Москве, Воронеже, Самаре, Казани и Нижнем Новгороде.