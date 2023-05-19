«В первые четыре месяца года показатели иностранного туризма в Анталью были рекордными. В апреле число туристов оказалось выше, чем в том же месяце допандемийного 2019 года. Однако с 1 по 12 мая турпоток снизился на 12% по сравнению с тем же периодом 2019 года и составил 687 тыс. человек», — цитируют эксперта турецкие СМИ.

По мнению Явуза, главная причина снижения турпотока – сокращение числа прибытий из России.

«Турпоток из России сократился из-за ослабления рубля к мировым валютам, что сделало зарубежные туры более дорогими. Кроме того, конкуренцию Турции составили другие направления – Египет, Дубай, Мальдивы. Также повлияли февральские землетрясения и выборы президента Турции. При этом снижение не затронуло сегмент дорогих туров», — добавляет Явуз.

По его прогнозу, если нынешняя тенденция сокращения турпотока сохранится, Турция по итогам года примет примерно столько же иностранных туристов, как и год назад, и не сможет восстановить допандемийные показатели. В то же время, профессионалы турецкого туризма ожидают, что турпоток из России вырастет после середины июня.

Как сообщили во вторник в Российском союзе туриндустрии (РСТ), спрос на Турцию в этом году оказался заметно ниже ожиданий туроператоров. Причиной эксперты считают повышение цен на отели и авиабилеты, которое в сочетании с ослаблением рубля привело к серьезному подорожанию туров. Однако после снижения цен турецкими отельерами в начале мая на 15-40% спрос начал стабилизироваться.

В 2022 году Турцию посетили 5,2 млн туристов из России. Наша страна заняла второе место по турпотоку после Германии.