В фестивале примут участие Военный образцовый оркестр Почетного караула Западного военного округа, Калужский Губернский духовой оркестр, Российский квартет саксофонистов, Духовой оркестр музыкального училища при Московской государственной консерватории, Военный оркестр войсковой части 6681, Военный оркестр 70-го смешанного авиационного полка войск национальной гвардии Российской Федерации.

Стартует фестиваль с конкурса детских духовых оркестров, в котором примет участие 12 коллективов.

"В финале концертной программы, как символ единения, сводный детский духовой оркестр из всех участников фестиваля исполнит знаменитые "День Победы", "Катюша" и марш на тему песен о Калуге", — отмечается в сообщении.

Вход на фестиваль будет свободным.