"В этом сезоне обновим больше 100 км покрытия на 50 дорогах в городах. Все участки с интенсивным движением, поэтому при ремонте будут применять асфальтобетонные смеси ЩМА-16 и А16Вн", — приводятся в сообщении слова министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика.

Работы завершены уже на девяти центральных городских дорогах: ул. Советской в Егорьевске, ул. Коломенской в Коломне, ул. Стекольникова, Индустриальной и Домодедовском шоссе в Подольске, Олимпийском проспекте в Мытищах, ул. Алексея Перелёта в Раменском, ул. Советской в Бронницах и ул. Весенней в Серпухове.

К работам приступили в Долгопрудном на путепроводе через ж/д дорогу у пл. Хлебниково, в Жуковском на ул. Гагарина, в Коломне на ул. Весенней и Спирина, в Наро-Фоминске на ул. Погодина, в Пущино на ул. Грузовой, в Серпухове на ул. Межевой и в Щелкове на ул. Вокзальной и Советской и других.

Ранее сообщалось, что в рамках первой волны ремонта в Подмосковье отремонтируют более 1 тыс. км дорог.