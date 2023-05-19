"Некоторые уникальны и находятся на территории заповедников, национальных парков и горных курортов. В прошлом году мы внесли в реестр 43 новых маршрута, в этом — еще 23", — цитируются в сообщении слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Отмечается, что к каждому туристическому маршруту даются рекомендации по прохождению, квалификации инструкторов, количеству человек в группе и предпоходной подготовке участников.

В этом году на курортах Краснодарского края туристов ждут более 700 точек притяжения и объектов туристского показа. Это парки аттракционов, винодельни, контактные зоопарки, водопады, смотровые площадки, дольмены, археологические раскопки, добавили в пресс-службе.