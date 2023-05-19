"Гости (смогут подняться — ИФ) на отреставрированные крепостные стены, (полюбоваться — ИФ) закатом под звуки живой музыки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые с момента постройки памятника культуры специалисты усилили его фундаменты. Также по старинному образцу была восстановлена кровля, отреставрированы стены, сделаны полы и побелены фасады.

"При этом старались максимально сохранить исторический аутентичный вид строения. Так, например, пол специально выполняли неровным, а по сосновым балкам проходились скобелем", — цитирует правительство заместителя губернатора Сергея Сорокина.

Работы на укреплениях начали в 2014 году.

Крепостные стены Кирилло-Белозерского монастыря были возведены в XVII веке по инициативе и на средства царя Алексея Михайловича. Сооружения высотой 11 метров и шириной 7 метров состоят из трех ярусов. Первый на момент строительства предназначался для размещения гарнизона во время осады монастыря. Второй и третий использовались, как боевые ходы. Третий ярус имеет бойницы двух видов — косого и прямого боя, а второй и первый — только прямые.

Стены признаны памятником культуры федерального значения.