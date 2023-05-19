"Очевидно, что строительство движется. Все очень ждут, когда закончится строительство аэропорта. Инвесторы сегодня говорят, что у них больших вопросов нет. Вопрос возник один, он связан с выделением кредитных средств через ВЭБ.ДВ, для этого потребуется докапитализация ВЭБ.ДВ. Такое решение может принять только председатель правительства Михаил Владимирович Мишустин. Я попросил такое обоснование подготовить, и тогда мы его представим главе правительства", — приведены в сообщении слова Трутнева.

В Минтрансе Камчатского края "Интерфаксу" пояснили, что ВЭБ.РФ уже выделил кредит в объеме 10 млрд рублей на этот объект, общая запланированная сумма займа — 16,9 млрд рублей.

По данным пресс-службы полпредства, общая готовность терминала к настоящему времени составляет 59,3%. В этом году завершится создание аэродромной инфраструктуры (сейчас работы выполнены на 87%). Само здание воздушного пункта пропуска построено на 75%, в начале июня начнется его техническое оснащение. Строительство подъездной дороги к аэровокзалу завершится в ноябре, сейчас она готова на 60%. На площадке работает 490 человек.

Первые рейсы, по словам гендиректора АО "Аэропорты регионов" (компания является инвестором реконструкции аэропорта) Евгения Чудновского, планируется принять в декабре 2024 года.

"Аэропорт — знаковый объект. Это один из долгостроев (решение о строительстве нового терминала было принято еще в 2017 году — ИФ), и моя личная ответственность — завершить строительство. Сейчас видим, что все основания к тому, что он будет завершен в срок, есть. Для нас это залог развития туризма и экономики Камчатки", — цитирует пресс-служба губернатора региона Владимира Солодова.

Генеральным подрядчиком строительства аэровокзального комплекса аэропорта "Елизово" в октябре 2020 года было определено АО "Крокус Интернэшнл" (входит в Crocus Group).

Площадь здания нового пассажирского терминала внутренних и международных рейсов превысит 50 тыс. кв. м. В его состав также войдет гостиница, административное здание и здание инженерного блока. Пропускная способность нового терминала составит 1,145 тыс. пассажиров в час.

АО "Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)" является единственным аэропортом в Камчатском крае, способным принимать крупные самолеты. По данным Корпорации развития Камчатского края, 50%+1 акция предприятия принадлежат "Аэропортам регионов", оставшийся пакет — Камчатскому краю. Аэропорт находится под управлением УК "Аэропорты регионов".