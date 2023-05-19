"Меры уже были усилены, и сейчас по итогам проведенного расследования будут приниматься дополнительные меры, направленные на обеспечение максимальной безопасности всех участков железнодорожного пути на территории Республики Крым", — сказал Лукашенко в эфире телеканала "Россия 24".

Он уточнил, что изучается вопрос по обеспечению видеонаблюдения за путями.

"Увеличено количество обходов железнодорожных путей по визуальному осмотру, а далее, по итогам произведенных мероприятий, дополнительные меры, в том числе, как вариант, установка определенного видеонаблюдения также рассматривается в настоящее время", — отметил Лукашенко.

Министр транспорта также сообщил, что все опрокинувшиеся в четверг вагоны уже убраны с места происшествия, движение грузовых и пассажирских поездов на участке ведется по графику. Также проводится работа по оценке ущерба собственникам груза.

Железнодорожное сообщение на участке пути Симферополь — Севастополь в Симферопольском районе Крыма было восстановлено в четверг вечером после утреннего инцидента, когда с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. Причиной инцидента в Крымской железной дороге назвали "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Пострадавших нет.