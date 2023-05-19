"По предварительным данным, 18 мая 2023 года около 16 часов после выполнения рейса Сургут-Новосибирск в ходе внешнего осмотра до подъезда автотранспорта обнаружено изменение целостности обшивки правой стороны крыла самолета авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines — ИФ) без нарушения лакокрасочного покрытия", — говорится в сообщении.

Воздушное судно было временно отстраненно от полета до устранения повреждения, в настоящее время проведена замена поврежденного элемента, воздушное судно допущено к полетам.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что речь идет о самолете Embraer-170.