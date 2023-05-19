По данным сервиса FlightRadar24, SSJ-100 "Азимута" вылетел из московского "Внуково" в 9:08 мск с задержкой 18 минут и приземлился в аэропорту Тбилиси имени Шота Руставели в 13:17 по местному времени. Время в пути составило 3 часа 9 минут.

Планируется, что полеты на этом маршруте "Азимут" будет выполнять с частотой раз в день. Стоимость билетов на ближайший рейс, в субботу, варьируется от 18,184 тыс. до 75,384 тыс. руб., такие данные указаны в системе бронирования компании.

Ранее в мае вышел указ президента Владимира Путина о снятии ограничений на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года. Минтранс РФ сообщал, что после снятия ограничений российские авиакомпании будут летать между Москвой и Тбилиси по 7 раз в неделю, для этого будут использоваться самолеты отечественного производства.

По соглашению о воздушном сообщении между РФ и Грузией, максимально допустимая частота на маршруте Москва-Тбилиси — 21 рейс в неделю. Допуски Росавиации к этому маршруту имеют "Аэрофлот", Nordwind и "Азимут", говорится в материалах ведомства. Сообщалось, что разрешение авиационных властей Грузии на полеты по маршруту по 7 раз в неделю получил только "Азимут", парк которого полностью сформирован из российских самолетов SSJ-100.

Со стороны Грузии ежедневные полеты в Москву будет выполнять Georgian Airways: первый рейс ожидается 20 мая.

В пятницу Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на полеты еще одной российской компании — Red Wings. Она сможет летать со 2 июня в Тбилиси из Сочи, а также из Москвы в Кутаиси. Полеты будут выполняться по три раза в неделю. Основу парка Red Wings также составляют SSJ-100.

США и Евросоюз со своей стороны предупреждали Тбилиси о санкционных рисках в случае возобновления авиасообщения с РФ.

До июля 2019 года из РФ в Грузию летали "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, Red Wings, "ЮТэйр", "Победа". В направлении России рейсы выполняли Georgian Airways и MyWay Airlines.