Перспективы межрегионального сотрудничества, социально-экономическое и культурное взаимодействие между республиками обсуждались на встрече главы Карачаево-Черкесия Рашида Темрезова и главы Ингушетии Мухмуда-Али Калиматова, прибывшего с рабочим визитом в КЧР.

Глава КЧР уточнил, что взаимодействие планируется не только на государственном уровне, но и путем укрепления культурных связей, реализации проектов в сфере образования, молодежной политики.

"В ходе встречи наметили пути обмена опытом и межрегионального сотрудничества по основным направлениям экономической деятельности: сельского хозяйства, туризма, промышленности, предпринимательству", — написал Темрезов в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в ближайшее время профильные министры обоих субъектов сформируют детальный план взаимодействия регионов.