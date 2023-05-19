«По данным туроператоров-членов Российского союза туриндустрии (РСТ), интерес туристов к Египту не снижается, несмотря на окончание высокого сезона. Направление остается одним из лидеров продаж туров на лето и имеет все шансы удержаться на этой позиции. Если в июле прошлого года в самолетах на египетские курорты было 5 тыс. мест в неделю, в высокий сезон в декабре их число достигло 30 тыс., то сейчас туроператоры суммарно предлагают порядка 11 тыс. мест в Египет в неделю – вдвое больше, чем прошлым летом», — говорится в сообщении.

По данным РСТ, туроператор Coral Travel в летнем сезоне летает на Azur Air из Москвы в Шарм-эль-Шейх четыре раза в неделю, в Хургаду – три раза. В компании сообщили, что направление входит в топ-5 продаж и спрос выше, чем летом прошлого года. .

«Спрос на туры в Египет на лето выше, чем в прошлом году. Глубина продаж – 15-20 дней. Бронируются в основном отели уровня 5* преимущественно на 10 ночей. Средний чек составляет 80 622 тыс. рублей на человека», — рассказала она.

«У туроператора Anex Tour Египет сейчас занимает последнее место после Турции, ОАЭ, Таиланда и России. Но в компании считают, что в ближайшее время он войдет в тройку наиболее популярных направлений, так как полеты на курорты Красного моря выполняются из 12 городов РФ с хорошей загрузкой», — отмечают в РСТ.

В группе компаний «Слетать.ру» также сообщили о росте количества заявок на Египет по мере приближения летнего сезона. С 8 по 14 мая зафиксирован рост продаж на 22% по сравнению с последней неделей апреля. Туры в Египет бронируются на май, июнь и июль.

По данным Погранслужбы ФСБ России, в первом квартале 2023 года Египет посетило 217,5 тыс. туристов из России. Он занял четвертое место среди наиболее популярных направлений поездок россиян с целью туризма. До прекращения авиасообщения между РФ и Египтом в 2015 году направление традиционно считалось зимним. Туроператоры ставили чартерные программы на зимний сезон.