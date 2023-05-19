"Ни одна компания и ни один самолет, находящиеся под санкциями, не будут летать в Грузию. Этим все сказано", — сказал Гарибашвили в пятницу журналистам, отвечая на вопрос о возобновлении с 19 мая авиасообщения с Россией.

Он подчеркнул, что Грузия не останавливает торговлю и экономические отношения с Россией, так как "это нанесло бы вред интересам грузинского народа".

"Мы делаем правильные шаги, которые не нанесут вреда отношениям Грузии с Европой. Мы не раз приводили нашим европейским друзьям свою аргументацию и мотивацию в связи с возобновлением авиасообщения с Россией. Грузия пока не является членом Евросоюза и, чтобы проводить политику Евросоюза, она должна быть его членом, а до этого пройдут годы", — сказал Гарибашвили.

В ближайшие часы из Москвы в Тбилиси должен прибыть первый пассажирский борт российской авиакомпании "Азимут".

Представители грузинской радикальной оппозиции намерены в этой связи провести акцию протеста в Тбилисском международном аэропорту.

Премьер-министр Гарибашвили назвал эту акцию провокационной.

"Полностью обанкротившаяся оппозиция действует по двойным стандартам. Оппозиция, во главе с Саакашвили, находясь во власти, сразу же после войны в 2008 году желала восстановления экономических связей с Россией, делала публичные заявления в этой связи, а сегодня они говорят о недопустимости любых контактов с Россией", — сказал Гарибашвили.

Президент РФ Владимир Путин 10 мая своим указом отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии, за исключением лиц, въезжающих в РФ с целью трудовой деятельности. Одновременно были сняты ограничения на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года.

Минтранс России сообщил, что после снятия ограничений российские авиакомпании будут летать между Москвой и Тбилиси семь раз в неделю, для этого будут использоваться самолеты отечественного производства.

США и Евросоюз со своей стороны предупредили Тбилиси о санкционных рисках, в случае возобновления авиасообщения с РФ.