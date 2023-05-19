"За первые четыре месяца 2023 года аэропорт обслужил на 43% больше пассажиров по сравнению с показателями за аналогичный период 2022 года", — сообщили в пресс-службе.

В том числе на внутренних линиях прирост пассажиропотока составил 33%, на международных линиях показатель вырос в 2 раза.

Рост обусловлен увеличением загрузки и числа рейсов, в том числе в Москву, Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи, Ереван, Баку, Дубай, Анталью, Стамбул.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропорта по итогам 2022 года стал рекордным в истории предприятия — свыше 4 млн человек (рост более чем на 25%). В январе-марте 2023 года рост составил 40% относительно уровня аналогичного периода 2022 года.

Международный аэропорт "Минеральные Воды" является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.