"Были получены данные о масштабной растрате выделенных денежных средств, их нецелевом использовании, необоснованно высоких окладах руководства Фонда поддержки развития туризма и строительстве объектов по завышенной стоимости. Задержаны президент Фонда "К.Е.А." и вице-президент "В.А.И.", которые водворены в изолятор временного содержания", — говорится в сообщении.

Фонд поддержки развития туризма Киргизии с уставным капиталом 1 млрд сомов ($11,4 млн) возглавляет Елена Калашникова. Фонд был создан со 100% долей участия Министерства экономики и коммерции Киргизии в 2022 году.

Возбуждено уголовное дело по статье "Коррупция" УК Киргизии, проведены обыски в Фонде, где изъята финансовая документация, заявили в ведомстве.

По данным спецслужбы, в 2022 году Фонду из бюджета страны был выделен 1 млрд сомов ($11,4 млн), из которых освоено более 608 млн сомов ($7 млн) По проекту строительства 21 точки отдыха (Рест Поинт), стоимость которых, по предварительным данным, завышена почти в два раза, подрядчикам переведено 100% от суммы контракта — более 105 млн сомов ($1,2 млн), но к настоящему времени в эксплуатацию не введен ни один объект, отсутствует проектно-сметная документация, акты выполненных работ и обоснование для финансирования, сообщили в ведомстве.

По данным ГКНБ, отдельного внимания заслуживают многочисленные договоры с иностранными компаниями на подготовку так называемых "концептуальных идей" по развитию различных туристических объектов, на что уже растрачено более 715 тыс. евро.

Установлены также факты выдачи Фондом займов на льготных условиях частным компаниям на основании одних заявлений и с отсутствием каких-либо бизнес-планов, на что Фондом израсходовано более 65 млн сомов ($747 тыс.).

Помимо этого, Фондом были установлены чрезмерно высокие оклады для руководства, а также введена практика привлечения иностранных консультантов, не имеющих никакого опыта в сфере туризма, но с установлением им ежемесячной заработной платы в размере более чем $6 тыс. "без какого-либо видимого результата их работы", отметили в ГКНБ.

В настоящее время для установления точного размера ущерба, причиненного государству в результате вышеописанных противоправных действий Фонда, проводится аудит и планируется назначение необходимых экспертиз, добавили в спецслужбе.