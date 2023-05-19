"Коллегами из Института оптики атмосферы разработана концепция, конструкторская документация лидара для мониторинга экстремальных природных и антропогенных явлений в атмосфере", — сказал он в ходе доклада об итогах реализации проекта "Фундаментальные основы, методы и технологии цифрового мониторинга и прогнозирования экологической обстановки Байкальской природной территории".

Лидар позволяет изучать структуру аэрозольных полей, один из них предназначен для круглосуточного наблюдения в автоматическом режиме. Разработанный мобильный сканирующий поляризованный лидар позволяет проводить мониторинг на высотах от 50 м до 10 км. При этом, отметил он, основными загрязнителями атмосферы в зоне Байкала являются котельные и лесные пожары.