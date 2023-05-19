"Год открытия университета — 1888 — начинает в Томске новую эпоху. Приезжают студенты, профессора, город активно строится, появляются новые традиции и развлечения. Все это находит свое отражение в газетах. Что дает наш чемпионат участникам? Мощное погружение в другое время. Сто минут сфокусированного внимания плюс другая информационная среда — другие шрифты, буквы, которых уже нет, незнакомые слова — дают интересный эффект. Скорость, точность, умение адаптироваться в непривычном информационном пространстве — главные секреты успеха", — приведены в сообщении слова одного из организаторов чемпионата Андрея Пархоменко.

Участники будут расшифровывать тексты из сибирских газет 1888-1914 годов. За 100 минут им предстоит отредактировать записи из газет, уже распознанные машиной, и перепечатать текст в новую колонку. Победят участники, которые проведут наиболее точное распознавание текста и напечатают наибольшее количество знаков.

Чемпионат будут предварять подготовительные мероприятия. 24-25 мая пройдут лекции и экскурсии, на которых можно будет увидеть и взять в руки сибирские газеты рубежа веков. 26 мая состоится тренировка, в ходе которой участники попробуют работать на платформе, используемой для проведения чемпионата.

Первый чемпионат прошел в 2022 году, в нем приняли участие люди разных возрастов и профессий: студенты, преподаватели, пенсионеры, физик, домохозяйка, учитель, графический дизайнер и др. Их объединили интерес к истории и технологиям, желание соприкоснуться с прошлым родного города, увлечение старинными газетами, отмечает пресс-служба.

ТГУ был открыт в 1888 году. Вуз занял восьмое место в Национальном рейтинге университетов 2022 года, подготовленном международной информационной группой "Интерфакс".