Участники будут расшифровывать тексты из сибирских газет 1888-1914 годов. За 100 минут им предстоит отредактировать записи из газет, уже распознанные машиной, и перепечатать текст в новую колонку. Победят участники, которые проведут наиболее точное распознавание текста и напечатают наибольшее количество знаков.
Чемпионат будут предварять подготовительные мероприятия. 24-25 мая пройдут лекции и экскурсии, на которых можно будет увидеть и взять в руки сибирские газеты рубежа веков. 26 мая состоится тренировка, в ходе которой участники попробуют работать на платформе, используемой для проведения чемпионата.
Первый чемпионат прошел в 2022 году, в нем приняли участие люди разных возрастов и профессий: студенты, преподаватели, пенсионеры, физик, домохозяйка, учитель, графический дизайнер и др. Их объединили интерес к истории и технологиям, желание соприкоснуться с прошлым родного города, увлечение старинными газетами, отмечает пресс-служба.
ТГУ был открыт в 1888 году. Вуз занял восьмое место в Национальном рейтинге университетов 2022 года, подготовленном международной информационной группой "Интерфакс".