«С июня авиакомпания Red Wings начнет выполнять перелеты в РФ по маршрутам Сочи-Тбилиси-Сочи и Москва-Кутаиси-Москва. Авиакомпании нет в черном списке ЕС», — говорится в сообщении.

Как отметили в GCAA, рейсы из Сочи и Москвы стартуют 2 июня и будут выполняться три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам

Ранее ведомство выдало разрешение на выполнение рейсов между РФ и Грузией российской авиакомпании «Азимут», первый рейс состоялся утром 19 мая. Также 20 мая возобновит полеты между странами авиакомпания Georgian Airways.