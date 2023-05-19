"Плюс, конечно", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Размер прошлогодней прибыли он не уточнил.

По словам Мартиросова, прибыль по группе получена за счет бизнеса пассажирской авиакомпании. Как сообщалось, чистая прибыль ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" по РСБУ в 2022 году составила 4,1 млрд руб., что на 6% больше, чем годом ранее. Существенное влияние ни финансовый результат компании оказали прочие доходы, которые составили 22,9 млрд руб. Этот показатель включает госсубсидии и акцизы по авиакеросину.

При этом крупнейшая вертолетная компания группы — АО "ЮТэйр — Вертолетные услуги" (ЮВУ) — в 2022 году получила 870 млн руб. чистого убытка по РСБУ против 164 млн руб. прибыли в 2021 году. Традиционно ЮВУ была одним из крупнейших поставщиков вертолетных услуг для Организации Объединенных Наций (ООН), однако из-за антироссийских санкций доля присутствия компании в контрактах ООН сокращается, говорилось в отчете компании.

По словам Мартиросова, контракты между ЮВУ и ООН еще действуют, но "все текущие не продлеваются, а новых с нами не заключают".

Группу "ЮТэйр" контролирует АО "АК-инвест", учредителем которого является НПФ "Пенсионный выбор", в прошлом связанное с НПФ "Сургутнефтегаз".