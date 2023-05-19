По словам Мартиросова, прибыль по группе получена за счет бизнеса пассажирской авиакомпании. Как сообщалось, чистая прибыль ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" по РСБУ в 2022 году составила 4,1 млрд руб., что на 6% больше, чем годом ранее. Существенное влияние ни финансовый результат компании оказали прочие доходы, которые составили 22,9 млрд руб. Этот показатель включает госсубсидии и акцизы по авиакеросину.
При этом крупнейшая вертолетная компания группы — АО "ЮТэйр — Вертолетные услуги" (ЮВУ) — в 2022 году получила 870 млн руб. чистого убытка по РСБУ против 164 млн руб. прибыли в 2021 году. Традиционно ЮВУ была одним из крупнейших поставщиков вертолетных услуг для Организации Объединенных Наций (ООН), однако из-за антироссийских санкций доля присутствия компании в контрактах ООН сокращается, говорилось в отчете компании.
По словам Мартиросова, контракты между ЮВУ и ООН еще действуют, но "все текущие не продлеваются, а новых с нами не заключают".
Группу "ЮТэйр" контролирует АО "АК-инвест", учредителем которого является НПФ "Пенсионный выбор", в прошлом связанное с НПФ "Сургутнефтегаз".