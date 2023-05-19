"Тульский историко-архитектурный музей — одна из особенных культурных площадок нашего города-героя. Здесь представлены неповторимые экспонаты, и всё по-тульски уникально", — сказал на церемонии глава городской администрации Илья Беспалов.

"Нимфозориум" — это пространство, связанное с произведением Николая Лескова "Левша". Гостям представили выставку-презентацию "Левша. Очень медленное чтение".

Директор музея Лилия Кашенцева отметила, что название для нового музейного пространства как раз позаимствовали из знаменитого произведения Лескова.

"Если кто помнит, то блоху там называли "нимфозория". Это такая смесь науки и искусства, поэтому и взяли это слово за основу", — сказала она.

"В нашем музее есть экспонат — блоха, которую в 2002 году подковал токарь Николай Алдунин. Ее демонстрировали в Старой тульской аптеке. Когда администрация города передела нам помещения в Музейном квартале на главной пешеходной улице, излюбленной и жителями города, и туристами, то решили сделать здесь историю про Тулу, наш известный бренд. Поэтому центральный и неизменный экспонат нового пространства — подкованная блоха", — добавила Кашенцева.

Тульский мастеровой Левша, подковавший блоху, стал героем рассказа Лескова. Прототипом Левши послужил тульский оружейник Алексей Сурнин.

Музейный квартал в Туле открылся осенью 2020 года в рамках 500-летия празднования возведения Тульского кремля. На его территории расположены филиалы федеральных музеев и ряд региональных музеев, магазины, зоны отдыха.