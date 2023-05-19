«В отношении безвизовых групповых поездок мы исходим из того, что страны обменялись списками уполномоченных туроператоров. Недавно мы получили такой список по информации иранской стороны от них, и министерство иностранных дел уже им располагает. Поэтому мы рассчитываем, что уже этим летом мы запустим групповые безвизовые поездки туристов из Ирана», — сказал он журналистам в кулуарах Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum-2023».

Вахруков добавил, что соглашение о безвизовых поездках действует давно, и оставался один шаг до его реализации.

«Соглашение действует давно, оставался один шаг, который мы сделали. И рассчитываем на то, что летом мы будем принимать туристов из Ирана без виз.

Кроме того, Россия летом планирует запустить электронные визы для граждан Ирана.

«Мы рассчитываем до конца июня запустить электронную визу. Иран входит в перечень приоритетных стран, которым такая виза доступна. Поэтому еще одной доступной опцией для иранских туристов будет получение электронной визы. С июля месяца надеемся, что такие визы уже начнем выдавать», — добавил замминистра.

Он добавил, что благодаря подписанию на форуме меморандума о сотрудничестве в сфере туризма между Россией и Ираном «сделан еще один шаг к развитию стратегического партнерства между странами в такой важной и растущей отрасли, как туризм».

Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между РФ и Ираном было подписано 1 июля 2021 года. В его рамках граждане обеих стран могут посещать другую страну без виз с туристическими целями в составе групп до 50 человек на срок не более 15 дней.

В 2022 году Иран посетили более 22 тыс. россиян, Россию – более 20 тыс. иранцев.