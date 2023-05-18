Он отметил, что в регионе ведется активная работа по созданию и обновлению туристической инфраструктуры и развитию отрасли в целом.
"Мы вошли в туристический проект, в прошлом году начали аттестовывать гидов, разрабатываем туристические маршруты, работаем над сохранением памятников культурного наследия. Это комплексная работа. Мы уже рассмотрели проекты строительства модульных мест размещения ", — сказал Меняйло.
Он также добавил, что рано или поздно республика внедрит принцип единого туристического билета.
"Мы рано или поздно перейдем к единому туристическому билет. Направлений у нас очень много, мы в этом вопросе в преимуществе над многими нашими соседями", — заключил глава Северной Осетии.