"Туристическая привлекательность Кавказа и, в частности, нашей республики, растет. Это бесспорно (...) Когда наплыв туристов пошел, мы сразу поняли те узкие места, которые у нас есть. Мы вошли в программу грантовой поддержки по строительству мест размещения. У нас в апреле уже 100% мест размещения было заказано. И дальше такая же тема идет", — сообщил Меняйло на ежегодной расширенной пресс-конференции.

Он отметил, что в регионе ведется активная работа по созданию и обновлению туристической инфраструктуры и развитию отрасли в целом.

"Мы вошли в туристический проект, в прошлом году начали аттестовывать гидов, разрабатываем туристические маршруты, работаем над сохранением памятников культурного наследия. Это комплексная работа. Мы уже рассмотрели проекты строительства модульных мест размещения ", — сказал Меняйло.

Он также добавил, что рано или поздно республика внедрит принцип единого туристического билета.

"Мы рано или поздно перейдем к единому туристическому билет. Направлений у нас очень много, мы в этом вопросе в преимуществе над многими нашими соседями", — заключил глава Северной Осетии.