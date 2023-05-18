«Идет согласование формата работы российских банков на Кубе, переходим на расчеты по проектам в рублях. Ожидаем, что в ближайшее время российскими картами «Мир» можно будет расплачиваться на кубинских курортах, что позитивно отразится на туристической отрасли», — сказал он в ходе заседания Межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, прошедшего в четверг в Гаване.

Чернышенко добавил, что в этом году впервые запущены круглогодичные туристические программы на Кубу, а с конца мая планируется увеличить количество прямых чартерных рейсов.

Он также подчеркнул, что в 2022 году товарооборот между РФ и Кубой вырос в три раза.

«Куба – наш ключевой партнер и надежный союзник в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. В ходе переговоров на высшем уровне президенты наших стран подтвердили твердый настрой на дальнейшее всестороннее укрепление стратегического партнерства. Благоприятный политический фон создает необходимые условия для развития торговли, наращивания инвестиций, культурно-гуманитарного взаимодействия. Об этом говорят и цифры: товарооборот по итогам 2022 года вырос в 3 раза до 452 млн долларов, а по итогам четырех месяцев 2023 года увеличился в 9 раз до 137,6 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил вице-премьер.

Как сообщает пресс-служба Чернышенко, на 20-м, юбилейном заседании комиссии обсуждались вопросы расширения торгово-экономического и банковского сотрудничества, реализации приоритетных российско-кубинских проектов в области промышленности, энергетики, строительства и сельского хозяйства. Отдельное внимание уделено транспортной логистике, а также гуманитарной сфере и туризму.