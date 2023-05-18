"В Санкт-Петербурге множество рек, каналов и исторических набережных, которые необходимо контролировать с помощью городской системы видеонаблюдения. В настоящее время в систему входят более 76 тыс. камер, но видеокамер с обзором акватории Невы мало", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Петербурга Станислава Казарина.

Он сообщил, что размещение устройств видеонаблюдения на мостах и набережных сопряжено с рядом организационно-технических сложностей.

"Именно поэтому было принято решение оснастить городской водный транспорт программно-аппаратными комплексами видеонаблюдения с использованием нейросетей. Данные комплексы могут выявлять такие правонарушения, как незаконное движение маломерных судов, неудовлетворительное содержание набережных, посторонние предметы, мусор, граффити, незаконная реклама и нефтеразливы",- говорится в сообщении.

Отмечается, что в числе функций современного оборудования — непрерывная съемка тремя камерами машинного зрения и анализ видеопотоков без вмешательства человека.

Все выявленные нарушения будут направляться в систему аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".

"Реализация проекта очень актуальна в преддверии такого масштабного мероприятия как "Алые паруса", Главного военно-морского парада и других массовых мероприятий, где необходим особый контроль за акваторией Невы",- уточняется в пресс-релизе.

Сообщается, что в дальнейшем планируется обработка нейросетями видеопотоков со стационарных видеокамер на базе видеоаналитики реального времени. В случае положительных результатов опыт внедрения таких технических средств будет тиражироваться.