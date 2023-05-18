Гостям акции предложат поучаствовать в арт-квизе "Академики", в котором их познакомят с историей Императорской Академии художеств.

Чему и как учили студентов, сколько длилось обучение, как выглядела дипломная работа и кто сумел дослужиться до звания академика — ответы на эти вопросы узнают гости музея, говорится в сообщении.

Они также увидят экспозицию русского искусства XVIII-XIX вв.

В продолжении тематики обучения гости смогут поучаствовать в арт-квизе "Русские римляне". Из него посетителей узнают, как создать шедевр в Италии и получить звание академика в России. Помимо квиза, гостям представят выставку с одноименным названием.

Посетителей также ждет арт-медитация "Азбука бубновых валетов", детали которой пока не раскрываются .

Участников поделят на три группы, которые начнут путешествие по музею с трех разных площадок. После посещения каждой площадки зрителей ждет музыкальная викторина в Парадном зале.