"В 17:15 из Севастополя в Симферополь автобусами отправились пассажиры поезда N8 Севастополь — Санкт-Петербург. Далее они отправятся поездом в Санкт-Петербург согласно действующему расписанию", — говорится в сообщении КЖД в телеграм-канале.

Ранее компания "Гранд Сервис Экспресс" сообщила о переносе отправления этого поезда в Симферополь из-за утреннего ЧП на железнодорожном пути.

Утром в четверг в Симферопольском районе сошли с рельсов, по предварительным данным, восемь вагонов с зерном. Причиной инцидента в Крымской железной дороге назвали "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Пострадавших нет, на перегоне Симферополь — Севастополь приостановлено движение поездов.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что работы по восстановлению железнодорожного сообщения на перегоне Симферополь — Севастополь уже ведутся. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сказал, что движение планируется восстановить в четверг к вечеру.

Для пассажиров пригородных электропоездов было организовано несколько автобусных рейсов из Симферополя в Бахчисарай и обратно. Пригородные электропоезда из Севастополя в Бахчисарай и обратно отправляются по расписанию.